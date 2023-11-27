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أحمد جودة - القاهرة - مساع دبلوماسية لتمديد الهدنة.. هل توافق حماس وإسرائيل؟

بالتزامن مع حلول اليوم الرابع والأخير من الهدنة الهشة بين حركة حماس وإسرائيل الإثنين الموافق 27 نوفمبر، تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تمديد الهدنة بين الطرفين.

وفيما يلي، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها أبرز تصريحات حركة حماس بخصوص مد فترة الهدنة مع إسرائيل.

مساع دبلوماسية لتمديد الهدنة.. هل توافق حماس وإسرائيل؟

بعد وصولها ليومها الرابع والأخير.. هل توافق إسرائيل وحماس على مد فترة الهدنة؟

وفي هذا الصدد، أعلنت حركة حماس في بيان لها صدر خلال الساعات الماضية، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة؛ من أجل زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين.

ومن جانبه، عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أمله في أن تستمر الهدنة المؤقتة ما دام يتم إطلاق سراح الرهائن.

إطلاق سراح 13 أسير إسرائيلي مقابل 39 فلسطيني

وفي ثالث أيام الهدنة الموافق أمس الأحد 26 نوفمبر، قامت حركة حماس بالإفراج عن 13 رهينة كانت تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل، إضافة إلى 4 رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت العدو الإسرائيلي 39 فلسطيني من سجونها.

مدة الهدنة بين حماس وإسرائيل

ومن الجدير بالذكر، تم التوصل خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، إلى عمل هدنة مؤقته بين الطرفين تستمر لمدة أربعة أيام بدأت منذ الجمعة الماضية وتنتهي اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر.

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صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وفي أثناء هذه المدة، تم عقد صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تضمنت ثلاث دفعات، شملت الدفعة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 39 أسير فلسطيني مقابل 13 إسرائيلي، بينما شملت الدفعة الثانية، 39 أسير فلسطيني مقابل 13 إسرائيلي و4 من حملة الجنسيات الأخرى، فيما شملت الدفعة الثالثة إطلاق سراح 39 أسير فلسطيني مقابل 13 إسرائيلي.