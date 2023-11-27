العالم اليوم - أسهم أوروبا مستقرة وقطاع الطاقة أكبر الخاسرين

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا مستقرة وقطاع الطاقة أكبر الخاسرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - استقرت الأسهم الأوروبية الاثنين إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع أسهم الطاقة، قبيل تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن السياسة النقدية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي.

وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش في حين انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بأكبر قدر بين نظرائه الأوروبيين.

وهبطت أسهم الطاقة 0.8 بالمئة بعد تراجع أسعار خام برنت متجهة صوب 80 دولارا للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع أوبك+ المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى 2024.

وستركز كل الأنظار على تعليقات لاغارد التي ستتحدث عند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي وتقدم تقييما للسياسة النقدية للمنطقة.

وستشكل التقديرات الأولية للتضخم في منطقة اليورو وبيانات التصنيع لشهر نوفمبر، نقاط رئيسية يراقبها المستثمرون هذا الأسبوع.

وسجل سهم شركة (إيه.دي.بي) المشغلة للمطارات أدنى مستوى في شهر تقريبا متراجعا 5.9 بالمئة لينزلق إلى قاع المؤشر ستوكس.

وحقق موقع رايتموف الإلكتروني للعقارات أكبر مكاسب، إذ ارتفع سهمه 5.5 بالمئة بعد أن رفع التوقعات لمتوسط ​​الإيرادات السنوية لكل معلن.