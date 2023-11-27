العالم اليوم - إيطاليا والسعودية تناقشان الاستثمار في هذه القطاعات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، الاثنين، إن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء.

وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع الخليج.

وتستمر جولة أورسو في منطقة الخليج حتى الثلاثاء ويعقد خلالها اجتماعات في قطر والسعودية والإمارات.

وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية "إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي".

وأضاف "بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الأفريقية".

وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل بيريللي ومير تكنيمونت وبريسميان شاركوا في الاجتماع.