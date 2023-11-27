العالم اليوم - "عملية نوعية" للدعم السريع استهدفت قاعدة وادي سيدنا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الإثنين، أن عناصرها نفذت "عملية نوعية استهدفت قاعدة وادي سيدنا في أم درمان".

وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان، أن العملية أدت إلى "تدمير طائرة حربية طراز (C130) ومخزن للذخيرة وعدد من الآليات والمعدات والمركبات".

وأضافت: "لقد أحدثت هذه العملية النوعية هلعا في أوساط بقايا قوات الجيش السوداني، التي لم يكن أمامها إلا الهروب من ميدان القتال".

وأشارت إلى أن "هذه العملية لن تكون الأخيرة، وإنما سيتواصل العمل وبذات العزيمة لإنهاء هذه الحقبة البائسة من تاريخ شعبنا العظيم".

وشددت على أن "الدعم السريع" عازمة على "إنهاء هذه الحرب لصالح شعبنا وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والمساواة والعدالة والحكم الديمقراطي".

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وأدت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار، وسط مخاوف من استمرار هذا الوضع في بلاد كانت تعاني أساسا التشرذم والصراعات.