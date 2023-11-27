العالم اليوم - مصادر مصرية تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة

انتم الان تتابعون خبر مصادر مصرية تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 04:19 مساءً - قالت 3 مصادر أمنية مصرية، الإثنين، إن المفاوضين المصريين والقطريين والأميركيين يقتربون من اتفاق على تمديد الهدنة، التي من المقرر أن تنتهي في غزة خلال اليوم ذاته.

وذكرت المصادر أن المفاوضين ما يزالون يناقشون مدة التمديد وأسماء المعتقلين الذين سيُطلق سراحهم بموجبها.

وأوضحت أن حركة حماس تسعى إلى تمديد الهدنة لمدة 4 أيام، بينما تريد إسرائيل تمديدها يوما بيوم، مع استمرار المفاوضات بشأن المعتقلين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيرحب بتمديد الهدنة، إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته داخل غزة ما تزال على أهبة الاستعداد، رغم تعليق عمليات المراقبة بطائرات من دون طيار والعمليات الجوية إلى حد كبير.

وذكر مسؤولون أن الجيش "يعيد تجميع صفوفه استعدادا للمرحلة التالية من العمليات، ويتوقعون أن تفعل حماس الشيء نفسه".

وأطلقت حماس، الأحد، سراح 17 رهينة من المحتجزين في غزة منهم طفلة أميركية تبلغ من العمر 4 أعوام، ليصل إجمالي عدد الرهائن الذين أفرجت عنهم الحركة منذ يوم الجمعة إلى 58.

كما أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا، الأحد، ليصل إجمالي عدد الفلسطينيين المفرج عنهم منذ بدء الهدنة 117.