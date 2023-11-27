نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع بمحيط القيادة العامة بالخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش المدن السودانية يومًا جديدًا من التصعيد والاقتتال، حيث تتبادل قوات الجيش وقوات الدعم السريع قصفًا مدفعيًا حول القيادة العامة بالخرطوم.

في سياق التطورات الأخيرة، قامت قوات الجيش بغارة جوية على تمركزات الدعم السريع في أم درمان القديمة.

في هذا السياق، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي إلى استكشاف جميع الخيارات لحماية المدنيين في دارفور بعد الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة مئات المدنيين.

يستمر الصراع، الذي بدأ في منتصف أبريل، في تشكيل تهديدًا خطيرًا، حيث دمر وأجبر أكثر من 6 ملايين شخص على ترك منازلهم.

يُظهر تقرير "هيومن رايتس ووتش" تأثير القصف على البنية التحتية وحالات النهب والحرق، مع إشارات إلى مقابر وجثث في الشوارع.