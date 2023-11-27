العالم اليوم - مصر.. قرض جديد بـ 131 مليون دولار من "الأفريقي للتنمية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:21 مساءً - قال بنك التنمية الأفريقي للتنمية، الاثنين، إنه وافق على قرض بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتعزيز بيئة الأعمال في البلاد مع تعافيها من بعض الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان إن القرض "سيعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي".

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