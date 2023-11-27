جارديان: كبار الأطباء في إنجلترا يتوصلون إلى اتفاق بشأن الأجور مع الحكومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن الاستشاريين في إنجلترا توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة يمكن أن ينهي الإضرابات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها توصلت إلى اتفاق مع استشاريين من الجمعية الطبية البريطانية (BMA) وجمعية استشاريي وأخصائيي المستشفيات (HCSA) بعد أسابيع من المحادثات.

وسيتم الآن طرح الصفقة على أعضاء النقابات. وإذا وافقوا على الصفقة، فسوف تنتهي إضرابات كبار الأطباء فى إنجلترا .

وقال مسؤولو وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن العرض الجديد من شأنه "تحديث عقد الاستشاريين وإصلاح هيكل أجورهم ".

وقال رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك: "إن إنهاء الإضرابات الضارة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر بالغ الأهمية إذا أردنا مواصلة إحراز التقدم نحو خفض قوائم الانتظار مع التأكد من حصول المرضى على الرعاية التي يستحقونها."

وأضاف "هذه صفقة عادلة للاستشاريين الذين سيستفيدون من الإصلاح الكبير في عقودهم. إنه أمر عادل بالنسبة لدافعي الضرائب لأنه لن يخاطر بعملنا المستمر لمعالجة التضخم، والأهم من ذلك أنه من الجيد أن يرى المرضى نهاية الإضرابات."

وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية: "إنني أقدر بشدة عمل استشاريي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويسعدني أننا تمكنا من تقديم هذا العرض العادل والمعقول بعد أسابيع من المفاوضات البناءة".

وأضافت، "في حالة قبولها، فإنها ستعمل على تحديث هياكل الأجور، ومعالجة قضايا الأجور بين الجنسين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشكل مباشر. كما أنه سيعزز خيارات الإجازة بين الوالدين."

وتابعت، "إن وضع حد لهذا الإضراب سيدعم جهودنا لخفض قوائم الانتظار وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى."