مساعدات عمانية غذائية إلى غزة

غزة ـ «الوطن»:

قامت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بالهيئة العُمانية للأعمال الخيرية ـ بإدخال المساعدات العُمانية الغذائية الأولى عبر معبر رفح إلى داخل قطاع غزَّة، والتي تأتي ضِمْن الجسر الجوِّي الأول للمساعدات العُمانية والمُكوَّن من ٥ طائرات محمَّلة بالمؤن الغذائية المتنوعة، وجاء ذلك بالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه هي الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية الإنسانية وسوف تليها دفعات أخرى بإذن الله، وتشكر الهيئة جميع من أسهَم في هذا العمل الإنساني الخير ودعمهم الدائم للأشقاء في فلسطين.

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