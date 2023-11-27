الرئيس الإندونيسي: المأساة الإنسانية في فلسطين لا يمكن السكوت عنها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، أن المأساة الإنسانية في فلسطين لا يمكن السكوت عنها على الإطلاق، لافتا إلى أن الحروب المفتوحة وعمليات الإبادة الجماعية التي حدثت في عالم اليوم "مروعة"، وهي "أمر لا يصدق".

ونقلت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية عن الرئيس الإندونيسي قوله - خلال قمة R20 الدولية للهيئات الدينية (ISORA) المنعقدة حاليا في العاصمة جاكرتا - "إنه أمر سخيف حقًا وغير منطقي، ولا يتوافق مع ضميرنا أنه في هذا العصر الحديث لا تزال لدينا حروب وإبادة جماعية".

ووصف ما حدث من إبادة جماعية في فلسطين بأنه "مجزرة راح ضحيتها مدنيون أبرياء بينهم نساء وأطفال"، مشددا على أن "المأساة الإنسانية في فلسطين لا يمكن السكوت عنها على الإطلاق".

وأشار الرئيس الإندونيسي إلى أن "المذبحة في فلسطين أودت بحياة مدنيين أبرياء، ويجب تنفيذ وقف إطلاق النار مع تسليم المساعدات الإنسانية وبدء مفاوضات السلام".

وأكد أن بلاده ترى أن "دور الدين والشخصيات الدينية والمجتمع مهم للغاية في خلق السلام والوئام والوحدة داخل الدولة وفي المنطقة وفي العالم".