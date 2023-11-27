لافروف: الدول الغربية تسعى لضمان رفاهيتها وإظهار هيمنتها على حساب الآخرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن الغرب يستخدم الأساليب الاستعمارية لإظهار هيمنته للاستمرار فى الحصول على خيرات التجارة العالمية، ويسعى لمواصلة ضمان رفاهيته على حساب الآخرين.

وقال لافروف - فى منتدى "قراءات بريماكوف" الدولى فى موسكو- "إن روسيا ليست مستعدة كباقى الدول لمثل تلك الأساليب، ولن تتفق مع تلك الأفكار"، داعيا إلى جعل نظام توزيع الثروات العالمية أكثر عدالة.

وأضاف أن روسيا تقدمت في العالم رغم العقوبات التي فرضت عليها، لافتا إلى أن مجموعة "بريكس" ترفض استخدام وسائل الابتزاز التعاون في إطار يعتمد على الإجماع والتوافق عبر الحوار، ولن يتم السماح بتحويل المجموعة إلى أداة للغرب ليستخدمها لألعابه الجيوسياسية، كما أن مجموعة العشرين عملت على عدم السماح للدول الغربية بتحويل الآلية الاقتصادية لتنفيذ مصالحها السياسية والجيوسياسية.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي لديه أهداف يستخدم أدوات عديدة لتنفيذها، ويخلقون الأزمات على الحدود الروسية، ويحاولون إشعال الحروب التجارية والاقتصادية، كما أن منظمة التجارة العالمية تم تدمير أسسها منها المنافسة الحقيقية.

ولفت إلى أنه يتم استخدام الدولار كسلاح منذ فترة طويلة، منوها بأن روسيا تعمل مع عدد من الدول على تقليص ارتباطها بالعملات الغربية والانتقال إلى آليات بديلة لإجراء الحسابات بينها، وحتى بناء الطرق التجارية الجديدة والسلاسل الصناعية.

وأوضح أن السياسة الخارجية لروسيا تغيرت وفقا للواقع الجديد، فالهيكلية تعددية القطبية يجب أن تكون شاملة ومحمية من المواجهات والخلافات بين المراكز الدولية، ولمصلحة الجميع فإنه يجب تشكيل مجموعة مبنية على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي وتحديد مسارات التطور لكل دولة بحرية، كما يجب تنفيذ مواثيق الأمم المتحدة بشكل كامل وليس باختيار أجزاء منها حسب مصلحة الدول.