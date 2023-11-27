نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يلتقي وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا.. ويؤكد: الاجماع العالمي حول حتمية حل الدولتين يتزايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 27/11/2023 الجاري بكل من وزير خارجية البرتغال "جواو كرافينيو" ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانيا فاجون"، وذلك في اجتماع ثلاثي عُقد على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في برشلونة اليوم.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء عكس تقاربًا واضحًا في وجهات النظر حيال أولوية وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة العمل بشكل حثيث على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لتصبح هدنة دائمة.

وقال رشدي أن اللقاء ركز على سُبل تفعيل حل الدولتين في المرحلة القادمة، وذلك بالبناء على الإجماع المتزايد عبر العالم حول حتمية تحقيق رؤية الدولتين من أجل الوصول لتسوية عادلة تضمن الأمن والسلام لطرفي الصراع.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أوروبا من أجل العمل على دفع مسار التسوية في المرحلة المُقبلة، مشيرًا إلى ضرورة الدفع بكل قوة بفكرة عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين باعتباره آلية مهمة تحظى بإجماع عربي وأوروبي على حدٍ سواء.