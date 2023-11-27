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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تمديد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل

عاجل - تمديد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل.. أعلنت حركة حماس بالاتفاق مع مصر وقطر، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

عاجل - تمديد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل

تمديد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

الجدير بالذكر، أن اليوم الإثنين هو اليوم الأخير في الهدنة، لكنها ستمتد إلى الثلاثاء والأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها قدمت "خيارًا" لحركة حماس لتمديد الهدنة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".

الاتحاد الأوروبي: الهدنة الحالية في غزة أصبحت في متناول اليد

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “تمديد الهدنة الحالية في غزة أصبح في متناول اليد وسيسمح للمجتمع الدولي بالعمل على حل سياسي للصراع”.

وقال بوريل: "السلطة الفلسطينية تحتاج إلى استعادة السيطرة على غزة من حركة المقاومة الإسلامية حماس وتقديم بديل لها أفضل وأكثر قابلية للحياة"، مُجددًا رفض الاتحاد الأوروبي إلى احتلال القطاع أو تهجير سكانه.

حماس تعلن الإفراج عن 11 أسير إسرائيل

تمديد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل

أعلنت حركة حماس، الإفراج عن 11 أسير إسرائيلي، اليوم الإثنين، كما سيتم الإفراج عن 3 أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.