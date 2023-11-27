العالم اليوم - تونس.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 26.8% في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر تونس.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 26.8% في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 07:26 مساءً - ارتفع عجز الميزان التجاري في تونس، بنسبة 26.8 بالمئة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.

وذكر المعهد في بيان، أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات) في أكتوبر الماضي، بلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق له.

ولم يورد البيان أرقام الصادرات والواردات خلال أكتوبر الماضي.

لكنه أشار إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 71.7 بالمئة في أكتوبر، نزولا من 76.2 بالمئة في الشهر السابق له.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي يناير الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة العام الماضي.