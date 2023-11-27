الخارجية الأمريكية ترحب بتمديد الهدنة وتدعو للإفراج عن جميع الرهائن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار تمديد الهدنة في غزة، داعية إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين.

وفي وقت سابق قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لمحاولة إطلاق سراح جميع الرهائن، كما تستمر في الجهود بالتنسيق مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية والأردن، والدول الأخرى، لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات للشعب الفلسطيني.

تمديد الهدنة في غزة

وأضاف 'وربيرج'، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 'في المساء مع قصواء'، المذاع على شاشة قناة 'CBC'، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي ثقة بحركة حماس، ومن ثم ليس من الممكن أن نتكهن بأن نتيجة لأن جزءاً من كل هذه المستجدات في يد حماس.

وأشار إلى أن ليس في يد أي دولة فرض مد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر «حماس» بأنها حركة إرهابية، لكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية النية لتمديد الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية.

في الوقت نفسه أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها مساء اليوم، أن حماس تعد قائمة جديدة بأسماء المحتجزين، بهدف تمديد الهدنة مع إسرائيل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة يومين إضافيين، بإجمالي 6 أيام قابلة للتمديد أيضا، ليتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.