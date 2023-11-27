نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلي مهددا: بعد الهدنة سيكون القتال أقوى وسيشمل كل أنحاء قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بتوسيع الحرب في غزة بعد انقضاء مدة الهدنة الاضافية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "بعد الهدنة سيكون القتال أقوى وسيشمل كل أنحاء قطاع غزة".

وكان قد كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.

وأضاف المصدر أن إسرائيل ستطلق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه، كما فعلت بموجب الاتفاق الأساسي.

كما سيسمح تمديد الهدنة أيضا بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت قطر وحماس أعلنتا، الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين