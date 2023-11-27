نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر يعلن تسلم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة من عملية التبادل بين حماس وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الصليب الأحمر أنه تسلم 11 إسرائيليا في إطار تنفيذ المرأعلن الصليب الأحمر أنه تسلم 11 إسرائيليا في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيلحلة الرابعة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، كما سيتم الأفراج عن 6 تايلانديين خارج الصفقة.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم الإفراج عن 6 محتجزين تايلانديين الليلة، بالإضافة إلى 11 اسيرا إسرائيليا.

وقالت مصادر إسرائيلية أن قافلة المفرج عنهم تتجه حاليا إبى معبر رفح.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إسرائيل ستعيد جميع الأسرى سواء بـ "الاتفاق أو الحرب.. الجهود مستمرة لإعادة الرهائن.. ونطالب بتمكين الصليب الأحمر من زيارتهم".

وتابع في ايجاز صحفي مساء اليوم الاثنين أن حماس "مسؤولة عن حياة كل الرهائن"، في إشارة إلى أسرى يعتقد أنهم محتجزين لدى أحدى فصائل الجبهة الشعبية.

كم قال هاغاري أن الجيش الإسرائيلي يأخذ معلومات استخباراتية من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم