الاتحاد الأوروبي يثني على دور مصر في اتفاق الهدنة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:37 مساءً - أثنى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في تحقيق هذا الاتفاق.

وزير الخارجية المصري

وكتب بوريل على موقع «إكس»: تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

الجهود المصرية القطرية

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.