نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعقد اجتماعات مغلقة لمناقشة استراتيجية التعامل مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة الأمريكية أن مجلس السياسة الدفاعية للبنتاغون سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مغلقة لمناقشة الاستراتيجية المفترض اعتمادها في كيفية التعامل مع روسيا.

ووفقا لوثائق الإدارة الأمريكية، ستعقد الاجتماعات يومي 5 و6 ديسمبر المقبل، وهي ستكرس لجمع وتحليل وتقييم المعلومات السرية، ويجب أن تؤدي إلى صياغة توصيات عملية للبنتاغون حول التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي.

وستشمل الاجتماعات إعداد إيجازات سرية حول "الخطر الذي تمثله وستمثله روسيا حتى عام 2050"، حسب الوثائق.

ويعتزم المسؤولون الأمريكيون مناقشة "المعلومات السرية حول أعمال روسيا" التي حصلت عليها واشنطن في أثناء العمليات القتالية في أوكرانيا.

وستكون من بين المتحدثين خلال الاجتماعات القائمةُ بأعمال نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية ساشا بيكر، ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون التخطيط الاستراتيجي مارا كارلين، وكذلك مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر.

ومن المقرر أيضا أن يلقي كلمة خلال الاجتماعات رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون، وقائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كريستوفر كافولي.