نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًا في إطار صفقة تبادل الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية في فجر يوم الثلاثاء عن إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًا في إطار صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس".

في وقت سابق من مساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 11 رهينة تم إطلاق سراحهم من قطاع غزة ووصلوا إلى إسرائيل، سيُخضعون لفحص طبي مبدئي قبل أن يتم التئام شملهم مع أسرهم.

وفي بيان أصدره الجيش، جاءت عبارة تفيد: "سترافق قواتنا المحررة المحررين حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مُضيفًا: "يُحيي قادة جيش الدفاع عن إسرائيل وجنودهم، ويُعانقون المحررين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".

اقرأ ايضًا..بايدن يعلق على حادثة إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في أمريكا اقرأ ايضًا..عاجل|الزعيم كيم يتلقى صورا لمواقع أميركية "حساسة" عبر قمر اصطناعي اقرأ ايضًا..بايدن يعلق على حادثة إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في أمريكا اقرأ ايضًا..عاجل|تم الإفراج عن 11 رهينة من قبل حركة حماس اقرأ ايضًا..عاجل|بايدن يعبر عن صدمته إزاء حادث إطلاق النار على طلاب فلسطينيين

وتابع البيان "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

عاجل|إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًا في إطار صفقة تبادل الرهائن

اقرأ ايضًا..بينهم 3 أسيرات.. "حماس" تكشف قائمة بأسرى سيفرج عنهم اليوم

إسرائيل ستطلق سراح 30 طفلًا فلسطينيًا و3 نساء وفقًا لاتفاق الهدنة

وفيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين، أشار البيان إلى أن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية يتألف من 30 قاصرًا و3 نساء. بينما يتكون الفريق الإسرائيلي المفرج عنه من غزة من 3 أفراد من الجنسية الفرنسية، و2 من الجنسية الألمانية، و6 من الجنسية الأرجنتينية، حيث تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر، وفقًا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وأفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أيضًا أن إسرائيل ستطلق سراح 30 طفلًا فلسطينيًا و3 نساء وفقًا لاتفاق الهدنة.