العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: 11 رهينة أفرجت عنهم حماس عادوا لإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: 11 رهينة أفرجت عنهم حماس عادوا لإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 03:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن 11 رهينة أطلق سراحهم من غزة الإثنين وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

وجاء في بيان للجيش "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وتابع البيان "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن الصليب الأحمر تسلّم 11 محتجزا إسرائيليا من حركة حماس، هم 9 أطفال وسيدتين، في اليوم الرابع من اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

كذلك كشف مراسل "دوت الخليج"، أن يوم الإثنين يشهد إطلاق سراح 11 رهينة إسرائيليا و6 رهائن تايلنديين.

وأعلنت قطر وحماس، الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

كما قالت حركة حماس في بيان، إنها "تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أكدت الحركة أنها تعدّ قائمة جديدة برهائن محتجزين لديها بهدف تمديد الهدنة.