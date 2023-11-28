نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إجلاء مصابي غزة إلى الأردن لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - إجلاء مصابي غزة إلى الأردن لهذا السبب.. وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القوات المسلحة الأردنية، بإجلاء مصابي المستشفى الميداني الأردني "غزة/76" ونقلتهم إلى مدينة الحسين الطبية في عمان.

عاجل - إجلاء مصابي غزة إلى الأردن لهذا السبب

عاجل - إجلاء مصابي غزة إلى الأردن لهذا السبب

تعرضت المستشفى الميداني غزة\ 76، لقصف إسرائيلي استهدف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري.

وتم استقبال المصابين في مدينة الحسين الطبية بوجود مدير عام الخدمات الطبية الملكية ومدير العمليات الحربية للتأكد من حالتهم الأولية، التي وصفت بأنها طفيفة ومستقرة، وسيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة والتصوير الشعاعي، ونقلهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية لمتابعة حالاتهم.

المستشفى الميداني الأردني في غزة\ 76

تعمل المستشفى الميداني الأردني في غزة منذ عام 2009، وهي مجهزة بجميع العيادات والمعدات الطبية اللازمة لاستقبال جميع الحالات، بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لسكان القطاع.

تمديد الهدنة الإنسانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

الجدير بالذكر، أن أمس الإثنين، كان اليوم الأخير في الهدنة، لكنها ستمتد إلى اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

صفقة تبادل الأسرى

عاجل - إجلاء مصابي غزة إلى الأردن لهذا السبب

أعلنت حركة حماس، الإفراج عن 11 أسير إسرائيلي، أمس الإثنين، كما سيتم الإفراج عن 3 أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.