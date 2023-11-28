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أحمد جودة - القاهرة - أدى انفجار لغم إلى فقدان العديد من مقاتلي تنظيم داعش لحياتهم في نيجيريا. يُعتقد أن الحادث وقع خلال محاولتهم التحرك في المنطقة، وتعتبر هذه الفعلة ضربة لتموضع التنظيم وتهديد لنشاطاته في المنطقة.

يبرز هذا الحادث أهمية مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجماعات المتطرفة وضمان استقرار المناطق المتضررة.

في منطقة بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا، قتل نحو 50 مقاتلًا من تنظيم "داعش" نتيجة انفجار لغم أرضي مضاد للدروع.

هذه المعلومات أفاد بها مسؤولون في ميليشيا محلية معارضة للمتطرفين أثناء حديثهم لوكالة "فرانس برس" يوم الاثنين.

تُعزى هذه الحادثة إلى فعاليات الصراع الدائر في المنطقة، حيث تشهد جهودًا مستمرة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وضمان أمان المجتمعات المحلية.

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انفجار أسفر عن مقتل العديد من الأفراد

وفقًا للمصادر، كانت شاحنتان تحملان مسلحين من تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" في طريقهما قرب قرية أرينا ماسالاتشي في ولاية بورنو صباح يوم الأحد.

وقع الانفجار الذي أسفر عن مقتل معظم الأفراد الذين كانوا على متن الشاحنتين، مما يُظهر تفجيرًا للغم وسط التوتر الأمني في المنطقة.

عاجل|تفجير لغم يؤدي إلى وفاة العديد من عناصر تنظيم داعش في نيجيريا

أفاد باباكورا كولو، القيادي في ميليشيا محلية تدعم الجيش في مواجهة التنظيمات المتطرفة، بأن "الشاحنتين كانتا تحملان مقاتلين عندما تعرضت الشاحنة الأمامية للاصطدام بلغم، مما أدى إلى انفجارها واندلاع النيران فيها، وبالتالي تأثرت الشاحنة الثانية التي كانت تتبعها عن كثب".



وفقًا لما أضافه، كان للانفجار تأثير فوري، حيث أسفر عن "وفاة نحو خمسين متطرفًا الذين كانوا على متن الشاحنتين، وأصيب آخرون بجروح". وأكد قائد آخر في الميليشيا وقوع الحادث وأعلن عن حصيلة الخسائر، مشيرًا إلى أن المتطرفين كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم عندما وقع الانفجار.

أشار القائد إلى احتمالية أن يكون المتطرفون قد زرعوا اللغم في وقت سابق بهدف استهداف قوات الجيش النيجيري التي تنفذ دوريات منتظمة في المنطقة. ولكن، وفقًا للتحليل الحالي، انتهى الأمر بالمتطرفين أنفسهم في الفخ الذي كانوا يخططون لاستخدامه ضد القوات الأمنية.

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تنظيم داعش في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام يستهدافان القوافل العسكرية والمدنية

تنشط فرع تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام المتطرفة في عام 2016، في منطقة بحيرة تشاد. يشارك التنظيم في معارك مستمرة مع الجيش المحلي وجماعة بوكو حرام، حيث تشهد هذه المنطقة نشاطًا عسكريًا مستمرًا وصراعًا مستمرًا بين القوات الأمنية والجماعات المتطرفة.

كل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام يقومان بزرع الألغام الأرضية على الطرق في نيجيريا، بهدف استهداف القوافل العسكرية والمدنية.

يأتي ذلك في إطار التمرّد الذي يشنّه المتطرفون في البلاد منذ 14 عامًا، والذي أسفر عن وفاة نحو 40 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص.