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أحمد جودة - القاهرة - خلال أدائها اليمين الدستورية يوم الاثنين، أكدت وزيرة الخارجية الجديدة في بوليفيا "سيليندا سوسا" التزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

في نهاية أكتوبر الماضي، اتخذت بوليفيا قرارًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ردًا على حملة القصف التي قادتها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء هذا الإجراء كاحتجاج على الهجوم الغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

أثناء تلك الفترة، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار الحكومة في لاباز بأنه "خضوع للإرهاب"، ردًا على إعلان بوليفيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

عاجل|وزيرة خارجية بوليفيا تعلن التزام بلادها بالدفاع المستمر عن حقوق الفلسطينيين

في حفل أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي يوم الإثنين، أعلنت وزيرة الخارجية البوليفية، سيليندا سوسا، أن "من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة".

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تاريخ سيليندا سوسا وزيرة الخارجية الجديدة في بوليفيا