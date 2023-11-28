العالم اليوم - لماذا تقوم غوغل بحذف الحسابات القديمة؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا تقوم غوغل بحذف الحسابات القديمة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 06:24 صباحاً - سيبدأ عملاق البحث غوغل هذا الأسبوع رحلة حذف حسابات "جي ميل" غير النشطة في خطوة يهدف من خلالها لتقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية للخطر لأنها غالبا ما تخضع لفحوصات أمنية أقل.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي تعد الحسابات "المهجورة" أقل عرضة بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإجراءات الأمان مثل إجراء التحقق بخطوتين.

وقالت غوغل: "بمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء بدءا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار".

وأضافت: "اعتبارا من يوم الجمعة قد يتم حذف الحسابات، بالإضافة إلى محتواها وبياناتها، في حال لم تستخدم خلال فترة عامين".

وقبل حذف الحساب، سترسل غوغل إشعارات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالحساب والبريد الإلكتروني المخصص للطوارئ في حال وجوده.