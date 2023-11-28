المشتبه به في جريمة الثلاثة طلاب الفلسطينيين يمثل ما حدث أمام المحكمة

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أحمد جودة - القاهرة - كان قد دفع المشتبه به في حادث اطلاق النار على الثلاثة طلاب الفلسطينيين الجامعيين وهم امريكيين من اصل فلسطيني في ولايه فيرمونت في امريكا في مطلع هذا الاسبوع ببراءته امس الاثنين، من الثلاث التهم التي كانت تتعلق بمحاولته في قتلهم لكن القاضي كان قد امر باحتجازه دون كفاله.

وقام المشتبه به جيسون ايتون الذي يبلغ من عمر نحو 48 عاما بتمثيل ما حدث امام المحكمه الجنائيه عبر بث مصور عن بعد من سجن المقاطعه.

وكما تقول الشرطه انا ايتون كان قد استخدم مسدس لاطلاق النار فاصاب الثلاثه طلاب الفلسطينيين وهم في الشارع بالقرب من جامعه فيرمونت مساء يوم السبت قبل ان يهرب.

المشتبه به في جريمة الطلاب الفلسطينيين يمثل ما حدث أمام المحكمة

كان قد فتحت السلطات في امريكا تحقيقا في الهجوم الذي نشب اتجاه الثلاثه طلاب الفلسطينيين بان هذا الهجوم بدافع القراهيه وذكرت الشرطه ان اثنين من الضحايا كان يرتديان كوفيه فلسطينيه وقت وقوع هذا الهجوم.

المشتبه به في مهاجمة الطلاب الفلسطينيين

واستمرت الجلسه في المحاكمه نحو ثلاثه دقائق حيث وجه القاضي فيها سؤالا إلى المشتبه به اذ كان يعلم التهم الموجه اليه ام لا يعلمها واجاب الاخير: "نعم يا سيدي".

الثلاثة طلاب الفلسطينيين

يذكر ان اطلاق النار كان قد جاء في الوقت الذي تشهد فيها الولايات المتحده الامريكيه زياده في عدد من البلاغات عن الحوادث المرتبطه برهاب الاسلام منذ اندلاع موجه الصراع التي حدثت بين اسرائيل وحلقه حماس في السابع من شهر اكتوبر الماضي.

الشرطه الامريكيه توضح الحاله الطبيه الطلاب الفلسطينيين

الولايات المتحدة الامريكية

قالت الشرطه الامريكيه ان الثلاثة طلاب الفلسطينيين اثنين منهم كان يحملان الجنسيه الامريكيه اما الثالث وهو مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحده وجميعهم يبلغون من العمر نحو 20 عاما، وكانت قد انتشرت انباء تقول بان الضحايا كانوا يتحدثون باللغه العربيه وقت الهجوم وفق لمعهد التفاهم الشرق اوسطي وهو منظمه غير ربحيه تهدف إلى تاييد الفلسطينيين.

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واضاف المعهد ايضا بان المهاجم كان قد فتح النار على الثلاثه طلاب الفلسطينيين ومن ثم بدا في مضايقتهم وإنه اطلق عددا من الرصاصات وصلت إلى اربعه رصاصه من دون التفوه والتحدث بكلمة.

وكانت قد كشفت الشرطه الامريكيه ان الثلاثه الطلاب ظلوا تحت رعايه الطبيه ليوم الاحد وان اثنين منهم اصيب بطلقات ناريه في منطقه الجزع بينما اصيب الثالث في النصف السفلي من الجسد وابرزت بان اثنين في حاله مستقر اما الثالث فهو يعاني من اصابات اكثر خطوره.