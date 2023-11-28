نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات السودان.. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء جديدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب لويس ميغيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن قلق التكتل إزاء التصاعد الحاد للقتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار إلى الإجراءات التي يعتزم الاتحاد اتخاذها، مؤكدًا على واجب حماية المدنيين والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة.

الوضع في السودان

يشهد السودان تصاعدًا في العنف، مما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى نزوح الملايين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

الاشتباكات في السودان

في الفترة الأخيرة، سيطرت قوات الدعم السريع على عدة مدن استراتيجية في إقليم دارفور، الذي يمتد على مساحة 493 ألف كيلومتر مربع ويشمل سكانًا يبلغ عددهم 6 ملايين نسمة، ويحده من الشمال حدود السودان مع ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.

شهدت التصعيدات العنيفة زيادة في حدة الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة، حيث تجدد القصف المدفعي في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم.

وفي يوم دام، تسبب الهجوم في مقتل وإصابة العديد من المواطنين في أمدرمان وجنوب الخرطوم.

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عن نجاحها في "عملية نوعية" استهدفت قاعدة وادي سيدنا في أم درمان، مما أدى إلى تدمير طائرة حربية من طراز C130 ومخزن للذخيرة وعدة آليات ومعدات ومركبات وفقًا لبيان صدر عنها يوم الإثنين.