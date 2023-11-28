العالم اليوم - اشتباكات السودان.. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء جديدا

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات السودان.. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء جديدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - علّق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، على تصاعد وتيرة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والإجراءات التي يعتزم التكتل اتخاذها في محاولة لتهدئة الأوضاع المتفاقمة منذ منتصف أبريل الماضي.

وأدت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار، وسط مخاوف من استمرار هذا الوضع في بلاد كانت تعاني أساسا التشرذم والصراعات.

وقال بوينو في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع ويدين التصعيد الأخير للعنف في دارفور".

وحدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التي يتخذتها التكتل إزاء تصاعد حدة الاشتباكات، بالقول:

يذكر الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة بأنه بموجب القانون الدولي عليهم واجب حماية المدنيين في دارفور وفي جميع أنحاء السودان.

نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والشركاء الدوليين الآخرين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان؛ من أجل ضمان مساءلة الجناة والمساهمة في وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في السودان.

تصاعد الاشتباكات

ويشهد السودان تصاعدا كبيرا في وتيرة العنف وسط استمرار الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وهو ما زاد الوضع تعقيدا، بينما تتصاعد استغاثات المنظمات الإنسانية بسبب انتشار الأمراض بين آلاف المشرّدين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية سيطرت قوات الدعم السريع على عدد من المدن الاستراتيجية في إقليم دارفور، الذي تبلغ مساحته 493 الف كيلومتر مربع، ويقطنه 6 ملايين نسمة؛ ويربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى.

كما ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين طرفي الصراع بعد أن تجدد القصف المدفعي العنيف في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم، بعد يوم دامٍ شهد مقتل وإصابة العشرات من المواطنين في أحياء بمدينة أمدرمان وجنوب الخرطوم.

وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الإثنين، أن عناصرها نفذت "عملية نوعية استهدفت قاعدة وادي سيدنا في أم درمان".

وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان، أن العملية أدت إلى "تدمير طائرة حربية طراز (C130) ومخزن للذخيرة وعدد من الآليات والمعدات والمركبات".