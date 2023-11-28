العالم اليوم - أسهم اليابان تتراجع وسط عمليات جني الأرباح وانتعاش الين

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تتراجع وسط عمليات جني الأرباح وانتعاش الين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - هبط المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق، كما أثر انتعاش الين أمام الدولار على المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.12 بالمئة عند 33408.39 نقطة بعدما ارتفع 0.22 بالمئة عند الفتح.

وبلغ نيكي أعلى مستوياته منذ مارس 1990 في 20 نوفمبر، واقترب من المستوى نفسه في جلستين منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، لم يغلق في أي من هذه الجلسات أعلى من مستوى الإغلاق في الثالث من يوليو.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 2376.71 نقطة مع هبوط سهم تويوتا موتور 0.54 بالمئة الذي تسبب في أكبر انخفاض على المؤشر.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث، إن المعنويات تضررت أيضا بسبب ارتفاع الين، مما أدى إلى عمليات بيع.

واكتسب الين زخما مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، الثلاثاء، بعد هبوطه خلال الليل بسبب بيانات مبيعات المنازل الجديدة الأضعف من المتوقع.

وتراجعت أسهم دينسو 4.85 بالمئة، بعد أن ذكرت رويترز أن شركات مجموعة تويوتا تخطط لتقليص حيازاتها في الشركة الموردة من خلال بيع نحو عشرة بالمئة من الشركة بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه صعد سهم شركة تايشو للأدوية بالحد الأقصى اليومي للجلسة الثانية، وأغلق مرتفعا 15.28 بالمئة عند 7545 ينا بعد أن تم إيقافه عن التداول لمعظم الجلسة في ظل وفرة من أوامر الشراء.

كانت شركة صناعة الأدوية، أعلنت الأسبوع الماضي شراء الإدارة لأسهم بسعر 8620 ينا للسهم ما من شأنه تحويل الشركة إلى شركة خاصة.

وارتفع سهم شركة سوغيتز للتجارة 8.46 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي، في حين هوى سهم شارب لإنتاج أجهزة التلفزيون 9.49 بالمئة ليسجل أسوأ أداء.