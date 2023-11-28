العالم اليوم - الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (الفائدة) في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد بالتأكيد الذهب على التألق".

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630 بالمئة.

وعززت بيانات صدرت مؤخرا وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. وتترقب السوق حاليا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي والمقرر صدورها الخميس.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

التغير في الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2015.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2015.70 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1064.15 دولار للأونصة.