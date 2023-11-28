العالم اليوم - بعد تمديد هدنة غزة.. سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر بعد تمديد هدنة غزة.. سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 11:28 صباحاً - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قذيفة إسرائيلية سقطت بالقرب من بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان صباح الثلاثاء، بعد ساعات من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

ولا تشمل الهدنة لبنان رسميا، لكن قصفا استمر لأسابيع عبرالحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة توقف عندما دخلت الهدنة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

ونزح حوالي 55500 لبناني بسبب الاشتباكات بين جماعة حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من 100 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 10 مدنيين - 3 منهم صحفيون - و12 شخصا على الجانب الإسرائيلي، من بينهم 4 مدنيون.

في حين أن لبنان وجماعة حزب الله لم يكونا طرفين رسميا في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلا أنه أدى على الأقل إلى وقف مؤقت للتبادل اليومي للصواريخ والقصف المدفعي والغارات الجوية بين الجانبين.