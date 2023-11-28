العالم اليوم - بورصة هونغ كونغ: أسواق الخليج تعد جاذبة لنا بشكل كبير

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ والمقاصة، لورا تشا، في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن بورصة هونغ كونغ تبحث عن فرص استثمارية في منطقة الخليج لتعزيز التعاون المالي بين المنطقة والصين.

وأضافت، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج تعد جاذبة بشكل كبير بالنسبة لنا في هونغ كونغ، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة في المنطقة بينما يتجه رأس المال نحو آسيا، لذلك نراها تدفقا ثنائيا يحمل في طياته العديد من الفرص للاستكشاف من قبل الجانبين".

وتابعت قائلة: "نواصل استكشاف الفرص وتحسين كفاءة السوق .. في السنة الماضية، قمنا بتحسين كبير في بنية السوق لجعل العمليات على السوق أكثر فعالية لذلك هذه هي الأمور التي ستكون مفيدة للاستثمار، في الوقت نفسه ننتظر ونراقب الفرص الجديدة على سبيل المثال في مجال التكنولوجيا والعلوم الصحية القادمة من الصين".

وعن أداء الاقتصاد الصيني، قالت لورا تشا، "أعتقد أن الاقتصاد الصيني لم يتعاف بسرعة كما كان متوقعا بعد كوفيد، وقد يكون هذا بسبب التسرع في التقديرات، ولهذا كان النمو أقل مما كنا نأمل بالإضافة لتعثر قطاع العقارات".

كما أوضحت رئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ والمقاصة، لورا تشا، أن تباطؤ اقتصاد الصين انعكس على بورصة هونغ كونغـ لكنها شددت على أن الصين لا تزال تحقق نموًا اقتصاديا قويا يقترب من 5 بالمئة هذا العام، مرجحة أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني يتجه تدريجيًا نحو النهاية.

وأشارت إلى أن بورصة هونغ كونغ ستركز على الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والابتكار وعلوم الصحة.