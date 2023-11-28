العالم اليوم - محاولة تسميم زوجة قائد عسكري أوكراني بـ"معادن ثقيلة"

انتم الان تتابعون خبر محاولة تسميم زوجة قائد عسكري أوكراني بـ"معادن ثقيلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - نُقلت ماريانا بودانوفا زوجة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، إثر تعرضها لـ"التسميم بمعادن ثقيلة".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر استخباراتية، الثلاثاء، إن الزوجة تخضع حاليا للعلاج من أجل "إنقاذ حياتها".

وذكرت مصادر عسكرية أن هذه المواد لا تستخدم بأي شكل من الأشكال في الحياة اليومية أو في الشؤون العسكرية، موضحة أن وجودها يشير إلى "محاولة تسميم متعمدة".

ويجري التحقيق حاليا في ملابسات الحادثة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال كيريل بودانوف في وقت سابق إنه نجا من 10 محاولات اغتيال، إحداها كانت بهجوم صاروخي استهدف مكتبه في كييف قبل بضعة أشهر.

والعديد من المعادن كالحديد والزنك مثلا تعد ضرورية للجسم ليؤدي وظائفه بالشكل الصحيح لكن بكميات قليلة جدا.

وقد يحدث التسمم نتيجة للتعرض الصناعي والمهني لهذه المعادن، أو تلوث الهواء أو الأطعمة وغيرها.