العالم اليوم - مصدر إسرائيلي: الهدنة ستمدد مرة ثانية على الأغلب

انتم الان تتابعون خبر مصدر إسرائيلي: الهدنة ستمدد مرة ثانية على الأغلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 08:23 مساءً - نقل مراسل "دوت الخليج" عن مصدر إسرائيلي مطلع، قوله، الثلاثاء، إنه على الأغلب سيتم تمديد الهدنة مع حركة حماس ليومين إضافيين، لتنتهي ليل الجمعة.

وأوضح المصدر أن "هناك طروحات للوصول إلى 10 أيام من الهدنة، لكن هذا غير مؤكد لأن الثمن الذي تطلبه حماس لقاء إطلاق سراح رجال وجنود مرتفع جدا".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار الدائم، قال المصدر إن "رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) لم يتم تخويله من الحكومة لبحث الأمر".

وتابع: "حتى لو تم تمديد الهدنة لعشرة أيام فإن إسرائيل ستعود بعدها إلى استئناف الأعمال العسكرية" في قطاع غزة.

وكانت من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل وحماس ليل الإثنين، لكن تم التوصل إلى تمديدها ليومين إضافيين على أن تنتهي ليل الأربعاء.

وسمحت الهدنة بوقف مؤقت للقتال في غزة، وتبادل عشرات الرهائن والضحايا بين إسرائيل وحماس، ودخول كميات أكبر من المساعدات للقطاع المنكوب.

وكانت إسرائيل أكدت مرارا أن القتال سوف يستأنف بعد انتهاء الهدنة مع حماس، حتى لو تم تمديدها لفترات مؤقتة.