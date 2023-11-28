نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال مغربي على خلفية إنذار بوجود قنابل في مدارس بلجيكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مكتب المدعي العام في بلجيكا، إن السلطات البلجيكية، بالتعاون مع المغربية اعتقلتا مشتبها به بالمغرب في قضية ابتزاز أدت إلى إغلاق مدارس في بلجيكا بسبب إنذار بوجود قنابل.

وأغلقت إدارة التعليم في والوني-بروكسل يوم الاثنين، ما لا يقل عن 27 مدرسة في بروكسل ومنطقة برابان المجاورة بعد "إنذار بوجود قنابل مساء يوم الأحد".

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن "مرسل الإنذار طلب 10 ملايين يورو للكشف مكان خمس قنابل".

وقال مكتب المدعي العام في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "تم استجواب الشخص المعتقل، والذي يحمل الجنسية المغربية، واعترف بأفعاله للسلطات المغربية.. لا تشير نتائج التحقيق الأولية إلى دوافع إرهابية".

وأضاف المكتب أنه "يواصل التحقيق بالتعاون مع السلطات المغربية لمعرفة دوافع المشتبه به"، فيما أعادت السلطات فتح المدارس يوم الثلاثاء.