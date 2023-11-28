العالم اليوم - إسرائيل تعلن إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 10:25 مساءً - أعلنت إسرائيل، ليل الثلاثاء، إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع حركة حماس.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد وقت قصير من إطلاق حركة حماس سراح 10 رهائن إسرائيليين ومدنييْن أجنبيين من قطاع غزة. وأفاد مراسل "دوت الخليج"، أن حافلة أسرى فلسطينيين خرجت من سجن عوفر قرب رام الله، وعلى متنها 10 من أسرى الضفة الغربية المحتلة.

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