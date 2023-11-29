نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قلادة ارتداها إيلون ماسك لإضراء الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيلون ماسك، قرر التخلي عن موقفه الداعم لغزة، عقب تعرضه لانتقادات بسبب منشور معاد لليهود على منصة إكس التي يمتلكها، وأصبح إيلون ماسك تريند تويتر بعد زيارته الأخيرة لإسرائيل والتي اعتبرها الكثيرون بمثابة رسالة دعم لتل أبيب وتراجع عن دعم غزة.

وتلقى إيلون ماسك‭‭ ‬‬أثناء زيارته لإسرائيل قلادة رمزية من والد أحد الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة ووعد بارتدائها حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

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سر قلادة إيلون ماسك أثناء زيارته لإسرائيل

وتحمل القطعة المعدنية في القلادة التي تلقاها ماسك من مالكي شيم توف،‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬والد الرهينة عومر شيم توف، عبارة "قلوبنا رهينة في غزة"، وفق رويترز.

ظهر ذلك في مقطع فيديو عن زيارة ماسك أصدره مكتب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ الاثنين.

ووضع ماسك القلادة حول رقبته. وكتب على منصة إكس الاثنين: "سأرتديها يوميًا حتى يتم إطلاق سراح أحبائكم".

يشار إلى أن القلادة المنتشرة في إسرائيل ترمز إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الفائت واحتجزت خلاله 240 رهينة.

سر تراجع إيلون ماسك عن دعم غزة

وفي 15 نوفمبر أبدى ماسك موافقته على منشور بأن "اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض".

غير أنه بعد هذا المنشور، علقت شركات أميركية كبرى، منها والت ديزني ووارنر برذرز ديسكفري وإن.بي.سي يونيفرسال الشركة الأم لكومكاست، إعلاناتها مؤقتًا على منصة إكس.

كما انتقد البيت الأبيض ماسك لما وصفه بأنه "ترويج بغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية" والذي "يتعارض مع قيمنا الأساسية كأمريكيين".

إيلون ماسك في سطور

إيلون ماسك هو رجل أعمال ومهندس ومخترع أمريكي جنوب إفريقي. وُلد في 28 يونيو 1971 في بريتوريا، جنوب إفريقيا. يُعتبر ماسك واحدًا من أبرز رواد الأعمال والشخصيات البارزة في صناعات التكنولوجيا والطاقة والفضاء.

أسس ماسك عدة شركات ناجحة ومبتكرة، بما في ذلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا موتورز" (Tesla Motors) وشركة الفضاء "سبيس إكس" (SpaceX) وشركة النقل السريع فائق السرعة "هايبرلوب" (Hyperloop) وشركة تطوير التكنولوجيا العصبية "نيورالينك" (Neuralink). كما تشغل ماسك أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بورينغ كمباني" (The Boring Company) التي تعمل في مجال الحفر والنقل تحت الأرض.

إيلون ماسك يشتهر برؤيته الجريئة والمبتكرة في مجالات متعددة. يعمل جاهدًا على تطوير تكنولوجيا نقل مستدامة وتحسين صناعة السيارات الكهربائية. كما يهدف إلى توسيع استكشاف الفضاء وتحقيق السفر الفضائي التجاري والاستيطان على المريخ. وتتميز شركاته بالابتكار والتحدّي للتقنيات التقليدية واستكشاف المجهول.

إيلون ماسك شخصية مثيرة للجدل وتتلقى اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام والجمهور. يُعتبر رمزًا للريادة والابتكار في العصر الحديث، وتأثيره قد يكون له تأثير كبير على الصناعات المستقبلية وتشكيل مستقبل التكنولوجيا والاستكشاف.