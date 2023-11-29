نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: واشنطن تستبعد استخدام حماس أسرى أمريكيين كوسيلة ضغط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس الفلسطينية يرفضون إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أمريكيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وشدد على أن هناك حاليا مزيد من سكان غزة في الجنوب وبالتالي هناك عبء إضافي على إسرائيل لحماية أرواحهم في أي عملية.