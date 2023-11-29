نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السودان.. العطا يهاجم الإمارات ويتهمها بتقديم العون لقوات "الدعم السريع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال قائد كبير بالجيش السوداني إن الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، في أول اتهام علني للدولة الخليجية بالتورط في الحرب بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية.



وسبق أن ألمح قادة في الجيش إلى تدخل دول مجاورة، دون ذكرها بالاسم، في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر والتي أدت إلى نزوح ما يربو على ستة ملايين شخص وموجات من عمليات القتل لأسباب عرقية في دارفور.



وقال الفريق أول ركن ياسر العطا في كلمة أمام أعضاء جهاز المخابرات العامة في أم درمان، وفقا لمقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه رويترز، "المعلومات بترد لينا من المخابرات والمخابرات العسكرية ومن الخارجية الدبلوماسية بأنو دولة الإمارات بتودي طائرات دعما لهؤلاء الجنجويد".



انبثقت قوات الدعم السريع من ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد كانت ساعدت الجيش السوداني في سحق التمرد في دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.



وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول إماراتي إن الإمارات "دعت باستمرار منذ بداية الحرب إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء حوار دبلوماسي" في السودان.

أكد القائد العسكري السوداني، ياسر العطا، أن بلاده قدمت دعمًا إنسانيًا للتخفيف من الأزمة في السودان والمناطق المجاورة، من خلال إقامة مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس التشادية. وأشار إلى أن الإمارات قد نقلت إمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر عدة دول، مؤكدًا وصول الدعم هذا الأسبوع عبر مطار نجامينا التشادي. وقد أثنى على دور روسيا في تفكيك مجموعة فاغنر وسهولة نقل الإمدادات عبر جمهورية إفريقيا الوسطى.

يأتي هذا التصريح في سياق تقدم قوات الدعم السريع وسيطرتها على أربع ولايات في دارفور، مستخدمةً طائرات مسيرة ومدفعية متقدمة. في رده على تصريحات العطا، وصف وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية هذه الادعاءات بأنها "هراء مطلق". في السياق نفسه، لم ترد الجيش السوداني وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى على طلبات التعليق.

يُذكر أن العطا يشغل منصب نائب لقائد الجيش السوداني، وتأتي تصريحاته بعد زيارة قائد الجيش إلى الإمارات، والتي تزامنت مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. وعلى الرغم من دعم الإمارات للعملية الانتقالية في السودان، فإنها تتجنب التصريح بشكل مباشر حول الأحداث الحالية في البلاد، بينما وقعت اتفاقية لبناء ميناء في السودان كجزء من استثمارات في مختلف القطاعات.