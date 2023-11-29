العالم اليوم - خرق جديد لهدنة غزة.. زوارق إسرائيلية تهاجم هذه المناطق

انتم الان تتابعون خبر خرق جديد لهدنة غزة.. زوارق إسرائيلية تهاجم هذه المناطق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - أطلقت زوارق قوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عددا من القذائف صوب ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان بقطاع غزة.

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن زوارق إسرائيلية أطلقت النار صوب منازل الفلسطينيين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت القوات الإسرائيلية قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية الهدنة الإنسانية أكثر من مرة مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرقي مخيم المغازي، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر.

كما أصيب أيضا 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

يذكر أن القوات الإسرائيلية استهدفت في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين.

وخلال أيام الهدنة، تمنع القوات الإسرائيلية 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.