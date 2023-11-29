العالم اليوم - أمير الكويت يدخل المستشفى.. وكشف حالته الصحية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة".

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