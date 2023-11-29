العالم اليوم - على متنها 8 أشخاص.. تحطم طائرة عسكرية أميركية قبالة اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - تحطّمت طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري فيها 8 أشخاص، الأربعاء، قبالة سواحل اليابان، على ما أعلن خفر السواحل اليابانيون.

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس: "تلقينا معلومات عند الساعة 14:47 (05:47 ت غ) تفيد بأن طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما". وأضافت "أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي". وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان. ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأميركية من بين 23 شخصا كانوا فيها. وتحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.

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