العالم اليوم - بعد رقم قياسي جديد.. غوارديولا يكيل المديح لهالاند

انتم الان تتابعون خبر بعد رقم قياسي جديد.. غوارديولا يكيل المديح لهالاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وأصبح هالاند البالغ من العمر 23 عاما أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الدقيقة 54، الذي قاد به انتفاضة سيتي للفوز 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيغ ليضمن صدارة المجموعة السابعة قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

وقبل 3 أيام، أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في التعادل 1-1 مع ليفربول.

وقال غوارديولا مازحا حين طلب منه صحفيون التعليق على إنجاز هالاند: "مرة أخرى؟ هل يجب أن أخبرك مرة أخرى؟ للمرة المليون أنا منبهر حقا. فزنا اليوم. حقق هالاند رقما قياسيا آخر. تهانينا. إنه لاعب رائع. قلتها كثيرا السعادة لا تسعنا بما يفعله هالاند. نحن نحبه، ليس فقط للأهداف التي يسجلها، ولكن لأشياء أخرى كثيرة".

واستغرق الأمر من هالاند 35 مباراة فقط ليصل إلى 40 هدفا محطما رقم رود فان نيستلروي البالغ 45 مباراة.

لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لغوارديولا هو أن هالاند بدأ صحوة سيتي بعد شوط أول بطيء للغاية تركهم متأخرين بهدفين للمرة الأولى في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 2018.

وقال غوارديولا إنه يأمل أن يتعلم لاعبوه من هذه المباراة المتقلبة.

وأضاف "لم يكن الفوز بهذه المباراة سهلا. يجب أن ننظر في المرآة ونقول لأنفسنا علينا أن نفعل ما هو أفضل".

وتابع: "لكن في فبراير (دور 16) سنكون هناك في صدارة المجموعة، لا أعرف من سنواجه لكن مباراة الإياب ستكون على أرضنا وأظهرنا مرة أخرى قدرتنا على تحقيق انتفاضة والعودة في النتيجة".