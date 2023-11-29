العالم اليوم - الذهب يلامس أعلى مستوى في 7 أشهر بفضل ضعف الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا الأربعاء، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا يزيد على 70 بالمئة أن يقرر المركزي الأميركي خفض الفائدة في مايو، مقارنة باحتمال 50 بالمئة أمس الثلاثاء.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها الأربعاء، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، الخميس.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 بالمئة.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1056.62 دولار للأونصة.