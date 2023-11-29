العالم اليوم - تحذير أممي.. سكان غزة معرضون لخطر مجاعة كبير

انتم الان تتابعون خبر تحذير أممي.. سكان غزة معرضون لخطر مجاعة كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - حذر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من أن سكان غزة وخصوصا النساء والأطفال، معرضون لخطر المجاعة إذا توقفت امدادات الغذاء.

وقال البرنامج إنه سلم المواد الغذائية إلى 121161 شخصا في غزة منذ الجمعة عندما بدأت هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس. وتم الثلاثاء تمديد الهدنة ليومين اضافيين.

وقالت كورين فلايشر مديرة البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط "بفضل الهدنة بدأت فرقنا العمل على الأرض ودخلت مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة. ما نراه كارثي".

ويقدر برنامج الأغذية أنه "من المحتمل أن يتعرض سكان غزة وخصوصا النساء والأطفال لخطر المجاعة إذا لم يتمكن البرنامج من تأمين وصول مستمر للغذاء".

وقالت الوكالة إن ستة أيام "غير كافية لإحداث أي تغيير ملموس" داعية إلى ضمان وصول "إمدادات منتظمة ومتواصلة" الى القطاع.

وفي غزة تمكن برنامج الأغذية من الوصول إلى 759082 شخصا من خلال تقديم المواد الغذائية والقسائم منذ بداية الأزمة.

أوقفت الهدنة القتال الذي بدأ في 7 أكتوبر عندما تسلل مقاتلون من حماس عبر الحدود إلى إسرائيل في هجوم غير مسبوق، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وخطف عشرات، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف البري والجوي الإسرائيلي ردا على الهجوم إلى مقتل ما يقارب 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين وفقا لحكومة حماس في القطاع.