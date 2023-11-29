العالم اليوم - المملكة القابضة تشتري حصة الوليد في "سيتي" بـ450 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - زادت شركة المملكة القابضة السعودية حصتها في سيتي غروب إلى 2.2 بالمئة بعد أن اشترت حصة الأمير وليد بن طلال في البنك مقابل نحو 450 مليون دولار، بحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول".

وقالت الشركة في البيان "تعلن شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي غروب". وذكر الإفصاح أن القيمة الإجمالية لتلك الأسهم تبلغ 1.68 مليار ريال سعودي (449.6 مليون دولار).

وأضاف البيان "ترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في سيتي غروب من 1.63 بالمئة إلى 2.2 بالمئة".

وذكرت المملكة القابضة في البيان "تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجنى الأمير الوليد مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار باستقلالية كاملة تقريبا في شركات متنوعة من أوبر إلى تويتر المعروف الآن باسم إكس.

كما برز الوليد على الساحة العالمية بعد أن ساهم مساهمة ناجحة في سيتي غروب في التسعينيات كما كان من أوائل المستثمرين في "Apple" آبل.

وفي العام الماضي، باع الأمير الملياردير حصة تبلغ 16.87 بالمئة في المملكة القابضة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.

ويمتلك الوليد حصة تبلغ 78.1 بالمئة في المملكة القابضة أما الخمسة بالمئة الباقية في أسهم الشركة فمدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودية.