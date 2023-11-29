العالم اليوم - حماس تمنح الضوء الأخضر لتمديد هدنة غزة لـ4 أيام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين بالأساس.
وقال المصدر إن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".
وفي السياق، أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر إسرائيلي بوجود مؤشرات على احتمال تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس يومين إضافيين لإخراج مزيد من المحتجزين من غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، طرح خلال مفاوضات الدوحة توسيع فئة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في النهاية إلى رجال وجنود، كما جرت محادثات تتعلق بإخراج جثث القتلى على يد حماس من غزة.
الموقف المصري
من جانبه، تحدث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان قائلا:
- الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين.
- الوصول للهدنة استلزم جهودا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع قطر وبمساندة أميركية جادة.
- حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء الثلاثاء يقدر بـ 2973 طنا.
- حجم المساعدات المقدمة للقطاع من المواد الغذائية يقدر بـ 11972 طنا ومن المياه 9111 طنا فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات.
- مصر استقبلت 575 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقا.
- عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1258 مصريا من قطاع غزة وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.
- مصر تواصل جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
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