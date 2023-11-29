العالم اليوم - عشية انطلاق قمة المناخ.. بدء فعاليات مجلس "COP28"

انتم الان تتابعون خبر عشية انطلاق قمة المناخ.. بدء فعاليات مجلس "COP28" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - انطلقت، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي لمجلس "COP28" كأحد أهم الفعاليات التي تسبق الانطلاق الفعلي لقمة المناخ، الخميس.

وعبر سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، عن أمله في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ.

وقال: "حتى الآن لدينا أكثر من 97 ألف مندوب مسجل في المنطقة الزرقاء، وسجلنا أكثر من 400 ألف زائر في المنطقة الخضراء.. نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق".

وتابع: "نشكر جميع الفرق المشاركة في تنظيم مؤتمر المناخ في الإمارات على جهودهم المبذولة"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية وتكنولوجية لافتا إلى أن عوامل النجاح لمؤتمر المناخ هذا العام تتوفر في دولة الإمارات.

وأضاف: "هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والأفعال فيما يخص التحديات المناخية وعلينا تقليل تلك الفجوة، وعلينا قبل وضع الأهداف المناخية الكبيرة معرفة الطريق الصحيح لتحقيقها".

وتابع: "لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن حل المشاكل المناخية دون وضع خطة مالية محددة وميزانية لتحقيق ذلك".

اتفاق تاريخي لشركات الغاز

وقال الجابر إنه لأول مرة على الإطلاق، وافق عدد كبير من شركات الغاز على الوصول للحياد الصفري في عام 2050.

وأوضح: "موافقة وتعهد هذا العدد الهائل من شركات الغاز على الوصول للحياد الصفري في عام 2050 لم يحدث قبل ذلك.. نحن متحمسون ومتفائلون بشأن ما نستطيع تقديمه في نسخة مؤتمر المناخ لهذا العام".

ولفت الجابر إلى أنه مصمم على إسناد مسؤولية تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة إلى جميع الشركات والدول وأصحاب المصالح، مؤكدا: "حان الوقت لنتحد لمواجهة التغيرات المناخية".

وشدد رئيس مؤتمر الأطراف على أن "COP28" على أتم الاستعداد لاستقبال ممثلي الدول والشركات والقطاعات المختلفة وفئة الشباب وممثلي السكان الأصليين حول العالم.