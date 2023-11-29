العالم اليوم - ارتفاع الأسهم الألمانية يقود مؤشرات الأسهم الأوروبية للصعود

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - قادت الأسهم الألمانية المكاسب في أوروبا، الأربعاء، بعدما أشارت بيانات إلى انحسار التضخم في أكبر ولاية بالبلاد من حيث عدد السكان، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة ليلامس أعلى مستوى في أربعة أشهر بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في ولاية نورد راين فستفاليا انخفضت بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر وارتفعت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

وستنشر بيانات التضخم المبدئية في ألمانيا في وقت لاحق من اليوم، وستنشر بيانات التضخم الشاملة في منطقة اليورو غدا الخميس.

وانخفضت عوائد السندات الأوروبية مع تراجع عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 2.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة مع صعود أسهم قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة بأكثر من اثنين بالمئة.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة بأكثر من 105 نقاط أساس في عام 2024 من توقع حوالي 95 نقطة أساس في اليوم السابق.

ورغم تحقيق معظم الأسواق الإقليمية مكاسب، انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة مع ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.