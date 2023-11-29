العالم اليوم - تحتوي على سابقة.. تفاصيل قائمة الأسرى الفلسطينيين السادسة

انتم الان تتابعون خبر تحتوي على سابقة.. تفاصيل قائمة الأسرى الفلسطينيين السادسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - احتوت القائمة السادسة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، الأربعاء، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس على أسماء من فلسطينيي 48 الذين يعيشون داخل إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تبادل الأسرى، الجمعة الماضية.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني معا قائمة الأسيرات الفلسطينيات اللاتي سيطلق سراحهن اليوم وعددهن 15، كما نشرا قائمة الأسرى الأطفال وعددهم 15، في حين ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنها ستفرج عن 50 أسيرا فلسطينيا.

وقائمة الأسيرات المقرر الإفراج عنهن اليوم تشمل كلا من:

1. أسماء حسن موسى أبو تكفه - فلسطينيون 48

2. آلاء شكري محمود شحاده - فلسطينيون 48

3. عدم عوده إبراهيم الطوري- فلسطينيون 48

4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- فلسطينيون 48

5. ندين منيف محمد شبلي - فلسطينيون 48

6. ريتا سليم حسين مراد- فلسطينيون 48

7. لنا نادر محمود أبو صلاح- فلسطينيون 48

8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس

9. خديجة أحمد إبراهيم أبو غاليه- القدس

10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل

11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل

12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل

13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله

14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله

15. دانيا صقر محمد حماسته- رام الله

أما قائمة الأسرى الأطفال فشملت الأسماء التالية:

1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس

2. نور الدين عامر احمد أبو جمعه- القدس

3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس

4. محمد وائل علي جاد الله-القدس

5. هارون هاني علي علقم- القدس

6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس

7. عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايده - بيت لحم

8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم

9. أحمد كمال أحمد العمور- بيت لحم

10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله

11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله

12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين

13. أوس ربيع كايد خضر- جنين

14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- أريحا

15. إبراهيم أحمد بدر زماعره- الخليل

أرقام الحكومة الإسرائيلية

وكان متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قد قال في وقت سابق اليوم إن حكومته جهزت أسماء 50 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل.

وهذا يعني أن هناك 20 اسما على الأقل لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وأضاف المتحدث أن حركة حماس أفرجت عن 86 محتجزا لديها بينهم 66 إسرائيليا.

ولفت إلى أن حكومته تعتقد أن لدى حماس حاليا 161 محتجزا في الوقت الراهن.

ووافقت حماس في إطار تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين على إطلاق سراح 10 من النساء والأطفال الإسرائيليين كل يوم، علما بأن الهدنة الأصلية انتهت الاثنين.

ولم تشمل الدفعات السابقة أيا من فلسطينيي 48، على اعتبار أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وبالتالي جرى اعتبار أنه لا يحق لحماس المطالبة بالإفراج عنهم.